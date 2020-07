Streit um Millionenerbe für Pflegerin: Bedingte Haft für Rechtsanwalt

Innsbruck – Vor vier Jahren wurde eine Innsbrucker Altenpflegerin zur Millionärin. Zumindstest vorübergehend – ihr Patient hat die heute 47-Jährige kurz vor seinem Tod als Erbin von 1,5 Millionen Euro eingesetzt. Der Auftakt für einen jahrelangen Rechtsstreit mit den Südtiroler Verwandten des Verstorbenen. Und der führte zu einem Strafprozess, der am Freitag am Innsbrucker Landesgericht über die Bühne ging. Die vermeintliche Millionenerbin, ihr Anwalt und ihre beiden Söhne wurden wegen betrügerischer Krida verurteilt (nicht rechtskräftig).

Vor vier Jahren sah die Welt der Altenpflegerin noch rosiger aus: Ein Notar erkannte das Testament an, die Frau erhielt Zugriff auf die 1,5 Millionen. Auch der Vorwurf der Testamentsfälschung war bald vom Tisch – ein Gutachter kam bei der Schriftanalyse zum Schluss, dass das Testamant mit der Überschrift „Mein letzter Wille“ tatsächlich vom Verstorbenen verfasst worden war. Für die Pflegerin der Startschuss zu einem Leben in Saus und Braus. Die zweifache Mutter investierte das Geld unter anderem in Pferdewetten und „unverhältnismäßig häufige Urlaube“, wie der Richter bei der Verhandlung am Freitag anmerkte.