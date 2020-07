SPÖ drängt weiter auf Durchleuchtung der Coronahilfen

Die SPÖ drängt weiterhin auf einen Unterausschuss des Nationalrats zu den Coronahilfen. Es spieße sich lediglich am „Unwillen der Regierungsparteien“, meinte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Freitag. Die Oppositionsparteien fordern seit Längerem die Einsetzung eines Covid-19-Unterausschusses. Dieser soll budgetrelevante Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie überprüfen.

Auch sonst ließ Leichtfried bei seiner Bilanz der parlamentarischen Arbeit des vergangenen Halbjahres kein gutes Haar an Türkis-Grün. Am Beginn der Krise habe die Opposition noch verantwortungsvoll viele Beschlüsse „sehr rasch“ mitgetragen, als die Dinge schnell gehen mussten. Im Gegensatz zur Opposition ist die Regierung laut Leichtfried aber nicht mehr aus dem Krisenmodus herausgekommen. „Was folgte waren fehlerhafte Gesetze oder immer schlechtere Verordnungen.“

Zudem hätten oftmals die in den Pressekonferenzen der „wenig glorreichen Vier“ präsentierten Maßnahmen mit dem divergiert, was tatsächlich in Gesetze gegossen wurde. Das habe zu Verunsicherung und falschen Strafen der Exekutive geführt, so Leichtfried: „Am Ende hat der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert.“