Weitere Expertin bricht Lanze für Steinbrücke in Schwaz

Schwaz – Peter Schuhs Einschätzung, dass die Steinbrücke in Schwaz nicht von Clemens Holzmeister ist, schlägt in Kunstkreisen weiter hohe Wellen. Schuh, einst Assistent des 1983 verstorbenen Architekten Clemens Holzmeister, hatte in seiner Stellungnahme an die Stadt Schwaz u. a. geschrieben, dass in Holzmeisters Buch „Architekt in der Zeitenwende“ nur ein Bild der Steinbrücke zu finden sei, während wesentlich kleinere Bauten ausführlich beschrieben werden. Schuh weiter: „In der Auflistung der Bauten des ersten Deziniums von 1916–1926 und dem zweiten Dezenium von 1926–1938 ist in seinem (Anm.: Holzmeisters) Buch die Brücke nicht angeführt.“ Christian Preining vom Archiv für Baukunst will das so nicht stehen lassen: „Die Behauptung, das Werk sei in ,Architekt in der Zeitenwende‘ nicht aufgeführt, ist bewiesenermaßen falsch. Zwangsläufig auch die daraus gezogenen Schlussfolgerungen.“