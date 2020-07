Ärger in Lech um geplantes Benko-Kaufhaus im Gemeindezentrum

Lech – René Benko sorgt in Lech am Arlberg erneut für Wirbel. Wie Vorarlberger Medien berichten, plant die KaDeWe-Gruppe, die zur Hälfte Benko gehört, ein Kaufhaus im neuen Gemeindezentrum. In einem offenen Brief an die Gemeinde und den Bürgermeister Ludwig Muxel (ÖVP) steigen die lokalen Handelsbetriebe auf die Barrikaden. Besonders die Vorgehensweise bei der Vergabe der Handelsfläche zugunsten von Benko stößt ihnen auf. So sei am 26. März 2020 eine Handelsfläche mit rund 510 Quadratmetern im Erdgeschoß des geplanten Dorfzentrums ausgeschrieben worden, mit Option auf weitere 2000 Quadratmeter.