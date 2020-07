WAC verpflichtete zuvor ausgeliehenen Baumgartner

Der WAC hat Dominik Baumgartner fix unter Vertrag genommen. Der Innenverteidiger war bereits vergangene Saison vom deutschen Fußball-Zweitligisten VFL Bochum ausgeliehen gewesen, nun band er sich bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr an die „Wölfe“. In der Meistergruppe, in der die Wolfsberger den dritten Rang und damit den Europa-League-Fixplatz erreichten, wurde Baumgartner zum Stammspieler.