43. Kitzbüheler Sommerkonzerte finden statt

Kitzbühel – 800 Gäste und Einheimische besuchen jedes Jahr die Kitzbüheler Sommerkonzerte des Vereins Kitzbüheler Musikfreunde. Dem ist es ganz besonders in schwierigen Zeiten wichtig, dass jeder Mensch ein Recht auf Kunst und Musik hat. Er sieht es als Pflicht und Aufgabe an, „die Kunst nicht nur zu genießen, sondern zu teilen“. Daher hat man sich entschlossen, die Konzertreihe auch im 43. Jahr nicht zu unterbrechen und den Stammgästen und neuen Konzertbesuchern ein ganz besonderes Programm für den Musik-Sommer 2020 in Kitzbühel zu bieten.