Geburtstag auf EU-Gipfel: Geschenke und Ellenbogen-Begrüßung

Beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wurden am Freitag nicht nur Streitigkeiten, sondern auch zahlreiche Geschenke ausgetauscht - wegen der Corona-Pandemie mit gebührendem Abstand. Die EU-Spitzen gratulierten der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem 66. Geburtstag, Portugals Regierungschef Antonio Costa wurde am ersten Gipfeltag 59 Jahre alt.