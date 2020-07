Krimispannung von Karl Gitterle mit Schnee von morgen

„Schreiben ist noch mühsamer als malen“, verriet der vielseitige Kulturschaffende kürzlich in der Zammer Bücherei. Dort trat er den Beweis an, dass er keine Eintagsfliege produziert hatte. Mit dem Titel „Der Schnee von morgen“ ist dem 63-jährigen Oberländer abermals ein erstaunlicher Wurf gelungen. Neben Tirol ist diesmal auch Wien ein Schauplatz des kriminellen Geschehens. „Die Hauptfiguren sind ältere Damen, darunter Frau Lotte, die sich wöchentlich zum Tarockspiel treffen“, verrät Gitterle. Meist ist es Frau Lotte, die in der Runde plötzlich Vorschläge macht, wie diverse Probleme gelöst werden könnten. Dann kommt ein Visionär ins Spiel, dem bei einem Überfall wichtige Formeln und Anleitungen für Schneefall in den Tiroler Bergen abhandengekommen sind. Der Schneefall soll auch bei Plusgraden möglich und machbar sein. (hwe)