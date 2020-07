Für Tirols Gemeinden wird es heuer eng: Steueraufkommen massiv eingebrochen

Innsbruck – Es ist keine Überraschung, doch für die Gemeinden wird es heuer finanziell besonders eng. Deshalb hat das Land wegen Corona ein Gemeindepaket in der Höhe von 70 Millionen Euro geschnürt. Denn auch der Anteil an den Bundessteuern ist in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres massiv eingebrochen.