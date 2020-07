Rom benennt Konzerthaus nach Ennio Morricone

Der Komponist so berühmter Stücke wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ war am 6. Juli mit 91 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Bürgermeisterin Virginia Raggi sagte anlässlich der Feierstunde: „Rom wird ihn weiterhin lieben und sich an ihn erinnern für alles, was er uns hinterlassen hat und was für immer in unserem Gedächtnis bleiben wird.“ Das Konzerthaus wird künftig Ennio Morricone Auditorium heißen.