BBT: Bayerische CSU fordert Tunnellösung für Zulauf

Innsbruck, Rosenheim – Es ist eine endlose Geschichte, die sich schon seit Jahren zieht. Es geht um die Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel im bayerischen Inntal. Zuletzt hatte die Deutsche Bahn fünf Trassenvorschläge vorgelegt, die jetzt allerdings vom Rosenheimer Kreistag abgelehnt wurden. Angesichts der vorhandenen Infrastruktur bleibe kein Spielraum für eine verträgliche oberirdische Neubautrasse, heißt es von der Regierung in Oberbayern.

Eine Inbetriebnahme der Zulaufstrecke vor 2025 rückt angesichts der aktuellen Blockade in weite Ferne. Während Tirols LH Günther Platter (VP) die EU in die Pflicht nimmt, die auf die Einhaltung bestehender Verträge pochen sollte, „zu denen der Bau des Brenner-Nordzulaufs nun einmal gehört“, blicken die Bayern hingegen neidvoll nach Tirol. Sie fordern eine Tunnelvariante wie im Unterinntal. Offenbar mit Rückendeckung der bayerischen Regierung bzw. der in München regierenden CSU.