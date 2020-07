Merkel, Rutte und von der Leyen setzen EU-Beratungen fort

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben am Samstagvormittag in Brüssel die Beratungen über das EU-Wiederaufbaupaket in der Coronakrise fortgesetzt. Der deutschen Kanzlerin kommt in den Verhandlungen eine Vermittlerrolle zu, Deutschland führt seit dem 1. Juli den Vorsitz der 27 EU-Länder.