Kerschdorfer Tirol Cup: Das Unterhaus ist eröffnet

Bad Häring, Innsbruck – Am Freitag um 18.30 Uhr war es so weit: In Bad Häring und Erl wurden im Rahmen der Vorrunde des Kerschdorfer Tirol Cups die ersten Unterhaus-Partien seit langer Zeit ausgetragen: Und das natürlich unter besonderen Corona-Umständen – so durften zum Beispiel nur 100 Zuschauer auf den Platz. Richtig Glück hatte dabei in Bad Häring Irmgard Vcelar, Mutter von Torjäger Harald, die als 100. und letzte Zuschauerin auf den Platz durfte. Und dort angekommen, freute sie sich über einen Doppelpack ihres Sprösslings sowie einen überraschenden 3:1-Sieg der Gastgeber über Erl.