Fieberbrunn – Vor zwei Jahren gab die Gemeinde Fieberbrunn den Verkauf ihres rund 38.000 Quadratmeter großen „Tragstätt“-Grundstücks an die in Deutschland angesiedelte Mladenov GmbH des bulgarischen Bauunternehmers Nedko Mladenov für 3,7 Mio. Euro bekannt. Der Bulgare sollte auf dem Gemeindegrund ein Großhotel errichten, konkret ein mindestens 4-Sterne-Superior-Hotel mit 300 Betten sowie 10 bis 12 Chalets mit insgesamt 50 Betten – insgesamt also einer der größten Hotelkomplexe in Tirol. Betrieben sollte es von der Marriott-Kette werden. Die Gemeinde lobte Mladenov in höchsten Tönen als „geeigneten Partner, um ein Hotel im hochwertigen Segment zu errichten“. Grundverkauf, großzügige Zugeständnisse der Gemeinde an Mladenov (z. B. Kostenübernahme für Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen) und Projektgröße hatten aber auch viel Kritik geerntet.