Wiederaufnahme von EU-Gipfel wegen Sondierungen verschoben

EU-Ratspräsident Charles Michel setzt beim EU-Gipfel in Brüssel zum 1,8 Billionen Euro Finanzpaket weiter auf bilaterale Gespräche. Die große Gipfelrunde mit allen 27 Staats- und Regierungschefs soll demnach erst frühestens um 17.30 Uhr wieder zusammenkommen, hieß es am Sonntag. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält eine Einigung noch für möglich.

Die Suche nach einer Lösung ging in Brüssel vorerst in Kleingruppen weiter. Am Nachmittag traf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit den anderen „Frugalen“ (Niederlande, Schweden, Dänemark) sowie Finnland die Regierungschefs von Italien, Griechenland, Spanien und Portugal. Ein Streitpunkt ist das Verhältnis von Zuschüssen und rückzahlbaren Krediten im 750 Milliarden Euro schweren EU-Aufbaufonds. Die „Frugalen“ wollen die Zuschüsse unter 400 Milliarden senken, was die Südländer, aber auch Deutschland und Frankreich, ablehnen.