Stieftochter angeblich missbraucht: Mann in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck – Schwerer sexueller Missbrauch und Misshandlung von Unmündigen, Körperverletzung, fortgesetzte Gewaltausübung: Das waren nur die schwersten der Vorwürfe, für die sich ein 33-jähriger Lateinamerikaner am Montag am Innsbrucker Landesgericht verantworten musste. Der Angeklagte bestritt die Straftaten und präsentierte sich vor dem Schöffensenat als fürsorglicher Familienvater. Die Stieftochter und der Sohn zeichneten allerdings ein anderes Bild vom Beschuldigten.

So erzählte der heute zwölfjährige Bub bei der kontradiktorischen Befragung, sein Vater habe bereits vor Jahren mit der flachen Hand auf seine Nase geschlagen. Er habe dann geblutet. Warum er misshandelt wurde, konnte der Schüler nicht sagen: „Ich hab’ keine Erinnerung mehr.“ Sehr wohl erinnern konnte sich der Bub an die blauen Flecken an Oberschenkel und Oberarm, die sein Vater immer wieder mit der Faust verursacht haben soll. Wie tief die seelischen Wunden sitzen, verriet der Bub durch ein weiteres Detail: Er habe Vaters Telefonnummer gelöscht, als dieser im Gefängnis saß. „Ich hatte Angst, wenn er wieder rauskommt. Papa weiß ja, wo ich zur Schule gehe.“ Kontakt habe er zu seinem Vater keinen mehr.