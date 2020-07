Sieben Tote, zehn Verletzte: U-Haft für Südtiroler Unfalllenker aufgehoben

Bozen, Neustift – Sieben Tote, zehn Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich im Jänner dieses Jahres in Luttach in Südtirol ereignet hat. Gegen den 27-jährigen Unfalllenker, der stark alkoholisiert in eine Gruppe deutscher Touristen gerast war, wurde nun die U-Haft aufgehoben, wie die Tageszeitung Dolomiten gestern berichtet. Der Mann wird jedoch weiterhin im Kloster in Neustift bleiben, wo er auch seinen bisherigen Hausarrest verbracht hat. Dort befindet er sich in Therapie. Die Versicherung des Südtirolers hat bereits zehn Millionen Euro für die Hinterbliebenen und Verletzten bereitgestellt. (TT)