„Menschen denken oft zu spät an Pflege“

SeneCura ist Österreichs größter privater Pflegeheim-Betreiber mit 7500 Betten in insgesamt 85 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und hat 5000 Beschäftigte. Weiter dazu gehören 80 Häuser in Tschechien, Slowenien und der Schweiz. SeneCura ist Teil der französischen Orpea-Gruppe mit 1014 Pflege- und Gesundheitseinrichtungen in 22 Ländern bis nach Südamerika und Asien. In Tirol betreibt man mit Haiming, Oetz, Eben, Achenkirch, Kirchberg und zwei in Schwaz sieben Einrichtungen (295 Betten und 287 Mitarbeiter). Möglichst bald kommen soll die Kinder-Reha mit 36 Plätzen in Wiesing.