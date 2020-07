Fünfte Version des Jahresplans

Hall, Innsbruck – Die politischen Vorgaben hören sich gut an: Ab September sollen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und mit zugewiesenen Plätzen wieder bis zu 5000 Besucher zulässig sein, im Freien gar bis zu 10.000. Doch wie stets seit Ausbruch der Corona-Krise steckt der Teufel im Detail – in den Verordnungen der Bundesregierung.