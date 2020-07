Dürresommer in Tirol: Kahle Wiesen werden klimafit gemacht

Die Auswirkungen des Klimawandels spüren die Landwirte nämlich längst. „2018, bei der extremen Trockenheit, lagen wir in Fließ 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel. 2019 waren es 1,9 Grad“, so Frank. „Auf die steilen Südlagen knallt die Sonne besonders hin, die Gräser werden dann komplett ausgebrannt.“ Am 26. Juni 2019 wurde auch der bisherige Hitzerekord in der Gemeinde, die auf 1070 Metern Seehöhe liegt, gemessen: 36,4 Grad. „Auch der heurige April lag wieder 5,2 Grad über dem langjährigen Mittel“, so Frank. Beim ersten Schnitt haben viele Bauern deshalb nur rund die Hälfte der erwarteten Heuernte eingebracht. Zur Hitze kommt der fehlende Niederschlag. In einer Region wie dem Obergricht, in der im Jahresmittel ohnehin nur 720 Millimeter fallen, bleibt er in den entscheidenden Monaten April, Mai, Juni, Juli immer öfter aus.