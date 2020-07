Mit der letzten Herbst erfolgten Inbetriebnahme des neuen, hochautomatisierten Werkes in Pfaffenhofen (mehr als 230 Meter lang und 18 Meter hoch) für 75 Mio. Euro seien die Kapazitäten und technischen Möglichkeiten enorm erweitert worden, so Thöni. Angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds fahre man „auf Sicht“, trotzdem gehe man optimistisch in die Zukunft. Die Auftragslage im Automotive-Bereich (macht etwa ein Viertel des Umsatzvolumens aus, beliefert werden praktisch alle deutschen Premiumhersteller) sei sehr gut. Daher werde man in Pfaffenhofen sukzessive eine zweite und dritte Schicht hochfahren. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen will Thöni daher jetzt kurzfristig in einem ersten Schritt um 50 Arbeitsplätze für technische Fachkräfte aufstocken, und zwar neben anzulernenden Produktionskräften vor allem für technisch ausgebildete Fachkräfte in den Bereichen CNC, Elektrotechnik und Instandhaltung. Bislang sei die Suche am Tiroler Arbeitsmarkt sehr schwierig gewesen, das dürfte sich jetzt krisenbedingt geändert haben.