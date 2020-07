Die mit den Rädern tanzen: Die drei Wibmer-Cousins und ihre Bikes

Wenn aus einem Ort wie Oberpeischlach in Osttirol ein Mountainbike-Star kommt, ist das schon eine große Sache. Immerhin hat die Ortschaft bei Kals im Gebirge in Osttirol nur knapp 100 Einwohner. Kommen gar zwei Talente auf Weltspitzenniveau aus dem gleichen Nest, wundert man sich schon. Und gesellt sich dazu noch ein Dritter, der auf der Motocross brilliert, dann muss man sich fragen: Was bitte ist das für ein gesegnetes Eckerl für Talente auf zwei Rädern?