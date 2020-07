Wiener Verein weist Terrorfinanzierungsvorwürfe zurück

Der caritative Verein Eve‘s Help Club, der in Wien-Floridsdorf einen Sozialmarkt betreibt, weist die in der Tageszeitung „Der Standard“ (Samstag) erhobenen Terrorfinanzierungsvorwürfe entschieden zurück. Das Blatt hatte behauptet, der Verein stelle seine Paypal-Konten zur Verfügung, um Anhängerinnen des „Islamischen Staates“ (IS) aus Gefangenencamps in Syrien freizukaufen.