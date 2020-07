Großbrand zerstörte im Salzburger Flachgau große Lagerhalle

In der Ortschaft Voglhub bei Straßwalchen (Flachgau) ist am Montagvormittag die Lagerhalle eines Bauernhofs bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Weil die Feuerwehr schon bei der Anfahrt eine enorme Rauchsäule sah, wurde Alarmstufe 3 ausgelöst. Das hatte einen Großeinsatz von fast 120 Feuerwehrleuten zur Folge. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude allerdings bereits in Vollbrand.