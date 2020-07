Tragschrauber-Absturz im Bezirk Wiener Neustadt - Ein Toter

In Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt ist am Montagnachmittag ein Tragschrauber abgestürzt. Nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner kam dabei der Pilot des Fluggeräts ums Leben. Die Feuerwehr löschte an Ort und Stelle einen kleineren Flurbrand. Es gebe keine Anzeichen auf weitere Unfallbeteiligte, hieß es. Die Ursache des Absturzes soll eine Fluguntersuchungskommission klären.