Kurz zu Corona: „Mehrere Maßnahmen notwendig“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Vertagung der Entscheidung über die Maskenpflicht in Österreich wegen seiner Teilnahme am EU-Gipfel in Brüssel verteidigt. Es gehe nicht nur um eine Einzelentscheidung, „es werden mehrere Maßnahmen notwendig sein“, sagte Kurz am Dienstag nach dem Gipfel in Brüssel.