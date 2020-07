Große Zufriedenheit in EU-Ländern über Gipfel-Einigung

Die Einigung der europäischen Staats- und Regierungschefs auf das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket ist am Dienstag in den verschiedenen EU-Ländern durchwegs auf positive Resonanz gestoßen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire lobte das Ergebnis gar als „Geburt eines neuen Europas“, überaus zufrieden zeigten sich auch Deutschland, Italien und Spanien.

Das beschlossene Konjunkturprogramm werde zu mehr Solidarität und einer umweltfreundlicheren Politik führen, sagte Le Maire am Dienstag dem Radiosender „France Info“. Le Maires deutscher Kollege Olaf Scholz sprach von einem „Wendepunkt zu einem stärkeren Europa“. Die Coronavirus-Pandemie sei eine beispiellose Herausforderung, die die EU meistere, teilte Scholz am Dienstag mit. „Wir kämpfen gegen diese Krise in Solidarität und mit vereinten Kräften.“