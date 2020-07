Innsbrucker Pilotprojekt: Auf Du und Du mit den Nachbarn

Innsbruck –„Hallo Nachbar“ heißt es seit Juli für die zukünftigen Bewohner einer Wohnanlage in der Andechsstraße. Im Rahmen der von der Stadt Innsbruck ins Leben gerufenen Einzugsbegleitung will man die neuen Mieter bereits vor dem Einzug im September optimal auf den Start in ihr neues Zuhause vorbereiten. „Nachbarschaft kann bereichern, kann aber auch anstrengend sein“, sagt Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Das Pilotprojekt soll das Kennenlernen der neuen Nachbarn erleichtern. Von Spieleabenden über Speed Dating bis zu gemeinsamen Ausflügen sollen in den unterschiedlichsten Workshops Kontakte geknüpft und ein aktives nachbarschaftliches Zusammenleben entwickelt werden.