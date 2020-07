80 Tiroler Milizsoldaten kehren in den Alltag zurück

„Ohne die Miliz wären die Einsätze des Bundesheeres in dieser schwierigen Zeit in dieser Art nicht möglich gewesen. Die Soldaten haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie sich einbringen, und dabei viel Engagement gezeigt“, lobte Tirols Militärkommandant Ingo Gstrein gestern die 80 Milizsoldaten bei einem Festakt. Es sei „völlig selbstverständlich“, dass die Soldaten in so einer Situation zur Verfügung stünden und sich in den verschiedenen Bereichen, wie Grenzschutz, Unterstützung im Lebensmittelhandel oder Schutz kritischer Infrastruktur, einbringen. Gemeinsam mit Landtagsvizepräsident Anton Mattle verlieh er den Milizsoldaten in der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam die Einsatzmedaille.