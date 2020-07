Volksbefragung in Kramsach wurde abgeblasen

Kramsach –Das Ergebnis war zu erwarten, aber ganz ohne Widerstand wollte die Opposition im Kramsacher Gemeinderat, bestehend aus dem Politbündnis „Gemeinsam für Kramsach“ (GFK) und „Für Kramsach“ (FPÖ), nicht aufgeben. Bevor sie ihren Antrag auf Abhaltung einer Volksbefragung über den künftigen Standort des Schulcampus mit Volksschule, Musikschule und Turnsaal zurückzog, wollte sie ihre favorisierte Variante am bestehenden Platz absichern. Daher gab es einen Dringlichkeitsantrag der Opposition.

Den genehmigte die regierende Volkspartei gemeinsam mit den Grünen und legte sich auf den alten Standort fest. Auch weil Bürgermeister Bernhard Zisterer (ÖVP) eine Studie in der Hand hält, laut der das Raumkonzept am bestehenden Schulstandort umsetzbar sei. Zudem gebe es auch ein „gutes Gesprächsklima“ mit den Nachbarn, falls doch eine Erweiterung notwendig sei.

Damit war die erste Hürde an diesem Abend überraschend harmonisch genommen. Aber es folgten noch zwei finanziell große Brocken: der Beschluss des Ausbaus und der Sanierung des Pflegezentrums und eben auch des Schulcampus. Gemeinsam an die 15 Millionen Euro schwer.

GFK-Gemeinderat Lothar Moser erklärte warum. Die vorliegenden Finanzanalysen und Aussichten für die Zukunft, selbst die von Experten erstellten, seien zu unsicher. „Wir wollen keine Verhinderer sein, das, was ich verhindern will, ist, dass Kramsach in ein Finanzdebakel schlittert“, sagte Moser und konterte damit auf Aussagen von Zisterer, der im Vorfeld der Sitzung die Opposition als „Verhinderer“ bezeichet hatte. Moser rechnete vor, dass man nicht nur Schule und Pflegeheim brauche, sondern auch einen Kindergarten.