Landwirtschaftsministerium plant Info-Offensive für Wanderer

Reisen in ferne Länder seien wegen der Corona-Krise schwierig, weshalb es heuer besonders viele Menschen in die Berge treibe, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Anschluss an die Aussprache. „Das freut uns, nur gibt es leider auch vermehrt Zwischenfälle, die uns mit Sorge erfüllen.“ Köstinger spielte dabei auf gefährliche Situationen zwischen Hunden und Mutterkühen an. Aber auch Internet-Challenges, bei denen Kühe erschreckt oder Kinder auf Kälber gesetzt werden, „haben die Almwirtschaft mehrere Wochen verunsichert“. In Kooperation mit Gemeinden und Tourismusverbänden solle der Bekanntheitsgrad der bereits im vergangenen Jahr präsentierten zehn Verhaltensregeln für Besucher auf Almen gesteigert werden, gelobte die Ministerin.