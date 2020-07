Esther Stocker: In Aluminium gegossene Idee

Salzburg –Wie zerknülltes Papier liegt eine große Metall­skulptur am Rand einer Wiese auf dem Salzburger Mönchsberg. Dort, wo 1890 ein erstes Opernhaus für Mozart-Festspiele entstehen hätte sollen. Die Skulptur der Südtiroler Künstlerin Esther Stocker ist Teil des Kunstprojektes „Der Traum von einem Feentempel“, das anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Festivals an nicht realisierte Festspielhäuser erinnert.

Die Arbeit von Esther Stocker ist eine von insgesamt vier Interventionen an Standorten, für die in Salzburg Festspielhäuser geplant worden waren. Der Standort auf dem Mönchsberg habe sie sofort angesprochen und inspiriert, erklärte Stocker bei der Präsentation ihrer Arbeit in Salzburg: „Mir gefällt der Kontrast von Natur und Kultur.“