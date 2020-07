Innsbruck –Es ist eine heiße Kartoffel, die seit Monaten in der schwarz-grünen Landesregierung hin- und hergeschoben wird: die Forschreibung des Raumordnungskonzepts für die Gemeinde Haiming. Dabei geht es um die Siedlungsentwicklung in das bewaldete Bergsturzgelände hinein – in den teilweise unter Naturschutz stehenden und als Naturjuwel bezeichneten Forchet. Sollte der Bedarf gegeben sein, könnten bis zu 18 Hektar Talwald gefällt werden. Am Montag ließ die schwarz-grüne Landesregierung die heiße Kartoffel endgültig fallen, weil auch im zweiten Anlauf kein Beschluss möglich war.