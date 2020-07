Ausstellung in Bruneck: Bunter Rauch zieht über die Bunker hinweg

Vier Ebenen nimmt der ausstellungstechnische Dauerbrenner ein, der auf das große Publikum und diverse Schichten ausgerichtet ist. Mitgewirkt hat hier u. a. das Euregio-Projekt TAP (Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst). Für Wechselausstellungen hingegen werden Projekte realisiert, in denen auch heimische Kunstschaffende zum Zug kommen: Sie sollen das heutige Unesco-Weltnaturerbe künstlerisch bearbeiten. Das Lumen will schließlich keine steife Touristenattraktion sein.

Zusatzangebote am Berg: In der Nähe des Lumen befindet sich auch ein „Messner Mountain Museum“, entworfen von Zaha Hadid.

Diesem Anspruch wird der verhältnismäßig kleine und großteils improvisierte Projekt­raum aktuell kaum gerecht. Dabei würde sich die erste Schau einer heimischen Künstlerin einen prominenteren Platz verdienen, entdeckt die aus Bruneck stammende und in Wien lebende Micheli in „Mountain Pieces. Reflecting History“ doch nicht nur ihre Heimat, sondern auch die Geschichte der Dolomiten durch die Kamera künstlerisch neu.

Für ihre Fotografien, drei Videos sowie eine Stoffarbeit, die in einem Jahr Vorarbeit entstanden sind, suchte Micheli geschichtsträchtige Orte ihrer Heimat auf. Konfrontiert wird das Publikum mit imposanten Bergpanoramen, in denen sich Kriegsschauplätze der Dolomitenfront eingeschrieben haben. Für Micheli ist das Motiv Berg kein fremdes, in früheren Arbeiten verhandelte sie etwa den Einfluss des Tourismus auf die Bergregion. Jetzt macht sie sich historische Stätten performativ zu eigen: Am Monte Piana zündet sie in Erinnerung an den grausamen Stellungskrieg grüne Rauchbomben; die spektakuläre Cadini-Gebirgsgruppe erwandert sie sich mit Spiegeln um den Körper geschnallt – sich selbst, auch ihre Mutter oder ihren Partner stets im fotografischen Fokus.