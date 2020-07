Snooker-Star O‘Sullivan gegen Zuschauer bei WM

Der fünffache Weltmeister Ronnie O‘Sullivan hat sich gegen Zuschauer bei der anstehenden Snooker-Weltmeisterschaft ausgesprochen. World Snooker will bei den Titelkämpfen vom 31. Juli bis 16. August in Sheffield eine reduzierte Zuschauerzahl zulassen. „Ich halte es einfach für ein unnötiges Risiko“, sagte der 44-jährige Engländer am Dienstag im Gespräch mit BBC Radio 5 Live.