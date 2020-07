Tafel warnt Wanderer im Lader Urgtal vor Wolf

Ladis – Die Bilder machen nicht unbedingt Lust auf eine Wanderung in den Bergen. Ein Wolf mit weit geöffnetem Maul, das Bild eines aufgerissenen Schafskadavers und die Warnung, dass das Raubtier in der Region unterwegs ist. „Weidevieh könnte derzeit aggressiver reagieren. Für Unfälle wird nicht gehaftet.“ Angebracht hat das Warnschild Almpächter Alexander Hann am Eingang zur Lader Urgalpe. Für ihn ist der Wolf ein rotes Tuch. „Wir hoffen damit Druck aufzubauen. Das ist der Sinn dahinter“, erklärte er gegenüber der Tiroler Tageszeitung den Hintergrund der Aktion. Man wolle die Menschen über das Problem informieren.