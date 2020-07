Stoabeatz Festival Musikalisches Picknick als Alternative

Walchsee – Der Festival-Sommer wird heuer besonders romantisch – zumindest in Walchsee. Weil Stoabeatz heuer der Pandemie zum Opfer fällt, haben sich die Veranstalter gemeinsam mit Radio FM4 und Ink Music eine Alternative einfallen lassen. Am 8. August laden sie zum Picknick im Grünen an den See.