Beim letzten Wacker-Heimspiel laufen die Neuen im Tivoli ein

Coach Thomas Grumser sitzt das letzte Mal im Tivoli auf der FCW-Trainerbank, seine Jungs wollen den 14. Saisonsieg einfahren und eine ohnehin passable Saison mit einem starken Saisonfinale krönen. In der letzten Runde spielen die Tiroler bekanntlich beim Tabellenführer Austria Klagenfurt. Parallel zum sportlichen Teil in der zweiten Liga laufen beim FC Wacker die Planungen für die kommende Saison. „Wir sind voll im Plan, machen uns jetzt keinen Stress, weil wir gut aufgestellt sind“, zieht FCW-Sportchef Alfred Hörtnagl zufrieden eine Transferzwischenbilanz. Mit Ronivaldo wurde der in dieser Saison schmerzlich vermisste „Knipser“ verpflichtet, der Deutsch-Italiener Fabio Viteritti soll ebenfalls die Offensivabteilung verstärken. Darijo Grujcic ist als zusätzliche Stabilität im Abwehrzentrum angedacht. „Damit haben wir drei Wunschspieler verpflichtet. Jetzt geht es darum, den Kader noch zu komplettieren“, so Hörtnagl, der damit noch zwei Transferbewegungen im Auge hat.