Empörungswelle nach Job-Kahlschlag bei Swarovski

Wattens – „Fassungslos“ zeigte sich gestern nicht nur Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl angesichts des massiven Stellenabbaus bei Swarovski. Wie berichtet, streicht der Kristallkonzern am Stammsitz in Wattens in Etappen rund 1800 Arbeitsplätze – heuer 1200 und in den kommenden Jahren weitere 600. Mittelfristig sinkt damit der Mitarbeiterstand in Wattens von zuletzt 4800 auf 3000 Beschäftigte. Einen massiven Personalabbau ließ Swarovski heuer schon vor der Corona-Krise durchklingen.