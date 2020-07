Innsbruck – So kompliziert die im Frühjahr erlassenen Corona-Maßnahmen waren, so komplex gestaltet sich auch die juristische Aufarbeitung. In Tirol wurden Tourismusbetriebe Mitte März von den Behörden auf Basis des Epidemiegesetzes geschlossen und nicht, wie in anderen Teilen Österreichs, auf Basis der Covid-Gesetze. Wichtiger Unterschied: Das Epidemiegesetz sieht für Betriebe Entschädigungen vor, die Covid-Gesetze nicht. Besonders den Wirten wurde eine solche Entschädigung verwehrt, weshalb sie auch auf die Barrikaden gingen.