TVB-Geschäftsführerin Seiler: „Innsbrucks Tourismus hart getroffen“

Innsbruck – Österreichs Tourismus fahre nach dem Lockdown seit Ende Mai sukzessive wieder hoch. Am massivsten und auch nachhaltigsten getroffen worden sei wegen des großflächigen Ausfalls von Flugreisen, Kongressen, Veranstaltungen und Gruppenreisen in jedem Fall der Städtetourismus, sagt Tourismusverband-Geschäftsführerin Karin Seiler gegenüber der TT. Im Regions- verband Innsbruck sind neben der Landeshauptstadt Innsbruck weitere 40 Gemeinden bis zum Mieminger Plateau, bis ins Kühtai oder im Mittelgebirge mit 19.000 Gästebetten (davon 7500 in Innsbruck) vereint.

Anders als im Winter sei die Region mit zuletzt 1,86 Mio. Nächtigungen im Sommer Tirols Nummer eins gewesen. Umso dramatischer seien jetzt die Corona-Auswirkungen. Im Juni gab es in der Stadt Innsbruck ein Nächtigungsminus von fast 73 Prozent. In Wien mit 88 Prozent oder in Salzburg mit 79 Prozent waren die Einbrüche noch dramatischer. Momentan liege die Auslastung in der Stadt bei 25 bis 30 Prozent, einzig Wellness und Campingplätze seien annähernd voll. Vielfach werde sehr kurzfristig gebucht. Wenn Gäste kommen, bleiben sie oft auch drei bis vier Nächte, sagt Seiler.