Serena Williams und Natalie Portman sponsern Frauen-Fußball

Eine Gruppe um Tennisstar Serena Williams und Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman will in Los Angeles ein Frauenfußball-Team finanzieren. Es soll ab dem Frühjahr 2022 in der US-Frauen-Liga (NWSL) antreten, wie die Investorengruppe „Angel City“ am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Der National Women‘s Soccer League werden dann elf Teams angehören, derzeit ist die Liga ohne kalifornischen Verein.