UNO für Grundeinkommen in Entwicklungsländern

Die Vereinten Nationen (UNO) fordern die sofortige Einführung eines zeitlich begrenzten Grundeinkommens in den Entwicklungsländern. Mit der temporären Maßnahme sollen die Folgen der Corona-Pandemie für die rund drei Milliarden Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, abgemildert werden, wie das Entwicklungsprogramm der Hilfsorganisation (UNDP) laut Kathpress am Donnerstag mitteilte.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen helfe nicht nur, die Not zu lindern, es wirke auch einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegen, wie es hieß in einem Bericht der UNDP. Dadurch könnten arme Menschen, die häufig im informellen Sektor tätig und nicht versichert seien, ihre Arbeit für eine gewisse Zeit aussetzen und so die Gefahr einer Ansteckung verringern.