Ein Stein, der reine Emotionen auslöst

Die Anspannung ist allgegenwärtig. Beim Einsteigen in die Gondel für die Sonderfahrt morgens um 7.30 Uhr spricht Martin Roner mit einem skeptischen Blick zum Himmel laut aus, um was alle 24 umstehenden Menschen an diesem Mittwoch (22. Juli) bangen: „Hoffentlich klart es auf.“ Und während die Rofanseilbahn am Achensee Fahrt aufnimmt, berichtet der Ortsstellenleiter der Bergrettung Maurach, wie aufregend der heutige Tag X sei, wo beendet werden soll, was 2019 seinen Anfang nahm.