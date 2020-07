Harsche Kritik der Innsbrucker Opposition

Innsbruck – Polit-Alltag. Das Match zwischen Koalition und Opposition. Reaktion und Gegenreaktion. Auch gestern war da keine Ausnahme. Im Stakkato wurden von den Innsbrucker Oppositionsparteien gestern die Mails in die Redaktionen geschickt. Nachdem sich die Stadtregierung tags zuvor ausnahmsweise einmal einig präsentierte, waren auch die anderen Fraktionen vereint. In ihrer harschen Kritik an der Viererkoalition.