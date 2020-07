LK-Funktionäre auf Bezirkstour zu Besuch am Bödenlerhof

Nußdorf-Debant – Nur knapp unterhalb der Faschingalm liegt der Bödenlerhof auf Nußdorf-Debanter Gemeindegebiet auf 1250 Metern Seehöhe. Josefa und Alois Lugger leben mit ihren kleinen Söhnen Adrian und Jakob am Bergbauernhof. Die kleine Landwirtschaft war nach der Hofübernahme 2013/14 nur durch Zuarbeit beider zu erhalten. „Wir haben schon bald auf die Nische Eierproduktion gesetzt“, erklärt Alois Lugger. Vor einem Jahr wurde dann die Marke Hochbergei gegründet. Erst seit acht Wochen besteht in Zusammenarbeit mit dem befreundeten Figerhof in Kals ein eigener Onlineshop „Osttirol kostbar“. Insgesamt 16 Lieferanten aus dem Bezirk Lienz vertreiben ihre rund 100 Erzeugnisse so über das Internet. Der Versand erfolgt österreichweit. Auch für Kühlprodukte wie Butter, Käse, Fleisch und Wurst haben die findigen Bauern eine Versandlösung entwickelt. Erhältlich sind verschiedenste landwirtschaftliche Produkte, auch Brot, Aufstriche, Räuchermischungen, Mehl, Teigwaren, Kräuter und Gewürze werden verschickt.