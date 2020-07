Bonus-Regeln sind für Liste Fritz zum Fremdschämen

Strass i. Z. – Die Liste Fritz war es, die am 16. April per Dringlichkeitsantrag eine Bonuszahlung für die von Land und Gemeinden angestellten „Helden des Alltags“ forderte. „Ich dachte dabei an alle, die während des Corona-bedingten Shutdowns an der Front mitarbeiteten – vom Koch im Altenwohnheim über das Pflegepersonal bis zum Busfahrer“, erklärt deren Clubchefin Andrea Haselwanter-Schneider. Was nach der Antragsabänderung durch ÖVP und Grüne dann letztlich zum Regierungsantrag wurde, erbost sie nun.