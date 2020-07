Neues Murbecken in Pettneu: „Brutales Beispiel, dass Naturereignisse zunehmen“

Pettneu – Eine braune Sturzflut, die Häuser erzittern ließ, Steine wie Bälle durch die Luft schleuderte und das Gewerbegebiet unter Wasser und Schlamm begrub – der Sommer 2018 sitzt bei den Pettneuern tief im Gedächtnis. „Die Gemeinde ist ein brutales Beispiel, wie in den letzten Jahren Naturereignisse zugenommen haben“, erklärte gestern auch Gebhard Walter, Landeschef der Wildbach- und Lawinenbauleitung Tirol, bei einem Lokalaugenschein mit Landeshauptmann Günther Platter. Hagel und Gewitter – Wetterextreme kommen am Arlberg häufig vor.

Knapp zwei Jahre ist es inzwischen her, dass der Schnanner Bach und der Gridlontobel gewaltige Mengen an Schotter mitbrachten. „Der Zeinsbach ist damals neben seinen großen Brüdern medial untergegangen“, erinnert WLV-Gebietsbauleiter Daniel Kurz. Dabei hatte das kleine Rinnsal das Dorf im August 2018 gleich zweimal hintereinander überschwemmt.

Vor knapp vier Wochen ging wieder eine Mure am Zeinsbach ab. Seine Bewährungsprobe hat die neue Verbauung, die knapp oberhalb des Ortes aus dem Boden wächst, damit bereits bestanden – im Rohbau. Größerer Schaden wurde verhindert, so Kurz. Das neue Murbecken soll – im fertigen Zustand – 15.000 Kubikmeter fassen. Dahinter erhebt sich ein zehn Meter hohes Auslaufbauwerk Richtung Himmel. Ein großer Leitdamm für die Schindler-Lawine, die an der Stelle zuletzt 1984 bis in den Ort abgegangen ist, wird gleich mitgebaut. Sechs Wohnhäuser stehen dort in der roten Zone. Besonders effizient ist, dass man für den Bau das Murmaterial vom nahen Gridlontobel verwendet. „Wir nutzen damit jeden Euro dreimal“, so Kurz.