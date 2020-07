Innsbruck – Die Landesflüchtlingsgesellschaft TSD befindet sich in einem Wellental. Derzeit ist sie wieder unten. Denn es läuft unrund. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich der Aufsichtsrat Ende Juni auch mit einer ganz heiklen Sache beschäftigt: Denn im Herbst 2019 fielen plötzlich Unklarheiten in der Buchhaltung der TSD auf. Offenbar fehlen 50.000 Euro. Es gibt deshalb eine Dienstfreistellung, die Behörden wurden eingeschaltet. Der Aufsichtsrat vermerkt dazu in seinem Protokoll bereits „Strafsache“, Geschäftsführer Johann Aigner wollte sich zu dem laufenden Verfahren gegenüber der TT nicht äußern.