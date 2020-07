27. Auflage der Schwazer Klangspuren: Kürzer, aber intensiv und heimisch

Fixpunkte wie die Klangwanderung durch Schwaz in Kleingruppen (12.9.) und die Improvisationskonzerte (18./19.9.) können, unter Vorkehrungen, auch in Zeiten von Covid-19 stattfinden. Gleiches gilt für die International Ensemble Modern Academy (IEMA), deren Teilnehmerzahl reduziert wurde.

Klangspuren-Obfrau Angelika Schopper freut sich, „das Who is Who der neuen Musikszene Österreichs“ nach Tirol geholt zu haben, darunter den Dirigenten Oswald Sallaberger. Der gebürtige Innsbrucker studiert mit dem Salzburger oenm „doppelt bejaht“ ein, eine experimentelle Kammermusik von Mathias Spahlinger, dessen Partitur vielfach aus Klanggrafiken anstatt aus Noten besteht (Konzert am 13.9.). Spannung verspricht der Auftritt Wolfgang Mitterers in der Innsbrucker Hofkirche (16.9.). Der Osttiroler verbindet den Klang einer Renaissance-Orgel mit elek­tronischem Sound.